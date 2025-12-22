ആരോഗ്യത്തിന് അമൃത്: ദിവസവും പപ്പായ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്
Dec 22, 2025, 21:30 IST
പ്രകൃതിദത്തമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പപ്പായയോളം മികച്ച മറ്റൊരു ഫലമില്ല. വിറ്റാമിനുകളാലും ധാതുക്കളാലും സമ്പന്നമായ പപ്പായ ജ്യൂസ് ശരീരത്തിന് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ ചർമ്മ സംരക്ഷണം വരെ നീളുന്ന പപ്പായ ജ്യൂസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ:
ശ്രദ്ധിക്കുക: പപ്പായ ജ്യൂസ് ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതാണെങ്കിലും ഗർഭിണികൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക.
- ദഹനം സുഗമമാക്കുന്നു: പപ്പായയിലുള്ള 'പാപ്പെയ്ൻ' (Papain) എന്ന എൻസൈം ദഹനപ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഗ്യാസ്, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് മികച്ച പരിഹാരമാണ്.
- രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അണുബാധകളെ തടയാനും പപ്പായ ജ്യൂസ് സഹായിക്കും.
- ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം: ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യവും നാരുകളും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
- കാഴ്ചശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു: വിറ്റാമിൻ എ ധാരാളമായി അടങ്ങിയ പപ്പായ ജ്യൂസ് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്.
- തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം: ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനും മുഖക്കുരു കുറയ്ക്കാനും ഇതിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ സഹായിക്കുന്നു.
- ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ: കലോറി കുറഞ്ഞതും നാരുകൾ കൂടുതലുള്ളതുമായ പപ്പായ ജ്യൂസ് അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.