ചന്ദനത്തിരി പുക സിഗരറ്റിന് തുല്യം: ശ്വാസകോശത്തെ തകർക്കുന്ന ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വില്ലൻ!
നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നല്ല സുഗന്ധത്തിനുമായി സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചന്ദനത്തിരികൾ (Agarbatti). എന്നാൽ, ഇവയിൽ നിന്നുള്ള പുക ദിവസവും ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തെ (Lung Health) ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഡെഹ്റാദൂണിൽ നിന്നുള്ള പൾമണോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സോണിയ ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചന്ദനത്തിരിയുടെ പുക സിഗരറ്റ് പുക പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ചന്ദനത്തിരി പുക വീടുകൾക്കുള്ളിൽ വില്ലനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
വിറകടുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പുക പോലെ തന്നെ വീടുകൾക്കുള്ളിലെ വായുമലിനീകരണം (Indoor Air Pollution) ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് ചന്ദനത്തിരികൾ. അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ ഇത് കത്തിക്കുമ്പോൾ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം വൻതോതിൽ താഴുന്നു.
സൂക്ഷ്മ കണികകൾ (PM2.5): ചന്ദനത്തിരി കത്തുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണികകൾ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു.
വിഷവാതകങ്ങൾ: കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ (VOC) എന്നിവ മുറിക്കുള്ളിലെ വായുവിനെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നു.
സ്ലോ പോയ്സൺ: ശ്വാസകോശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്ലോ പോയ്സൺ (Slow Poison) പോലെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വസ്ത്രങ്ങളിലും ഫർണിച്ചറുകളിലും ഈ പുക ദീർഘനേരം തങ്ങിനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.
ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ
ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുന്നത് ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് തുല്യമായ മലിനീകരണ കണികകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ദീർഘകാലം ശ്വസിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം:
ദീർഘകാല രോഗങ്ങൾ: ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ആസ്ത്മ (Asthma), സിഒപിഡി (COPD), ശ്വാസകോശ അർബുദം (Lung Cancer) എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ആരെ? കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, നേരത്തെ തന്നെ ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവർ എന്നിവരെയാണ് ഇത് വേഗത്തിൽ ബാധിക്കുക. ഇവരിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, അലർജി, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും.
ചന്ദനത്തിരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി ചന്ദനത്തിരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കുക:
ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ (Cross Ventilation): ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ മുറിയിലെ ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടുക. ഫാനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുക.
ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്: തുടർച്ചയായ ചുമയോ ശ്വാസതടസ്സമോ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവഗണിക്കാതെ പൾമണോളജിസ്റ്റിന്റെ (Pulmologist) സഹായം തേടുക.