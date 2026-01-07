പോഷകങ്ങളുടെ കലവറ; പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
പഴങ്കഞ്ഞി കേവലം ഒരു പഴയകാല ഭക്ഷണമല്ല, മറിച്ച് പോഷകങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ്. രാത്രി ബാക്കിയായ ചോറിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് വെച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഈ രീതിയിലൂടെ ചോറിൽ പലതരത്തിലുള്ള രാസമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.
പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ദഹനവും കുടൽ ആരോഗ്യവും (Gut Health)
പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ ധാരാളം പ്രോബയോട്ടിക്സ് (നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അരി വെള്ളത്തിലിരുന്ന് പുളിക്കുമ്പോൾ (Fermentation) അതിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാനും ഗ്യാസ്, മലബന്ധം, അൾസർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാനും സഹായിക്കുന്നു.
2. പോഷകങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ്
സാധാരണ ചോറിനേക്കാൾ പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ വിറ്റാമിനുകളുടെയും ധാതുക്കളുടെയും അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും.
- വിറ്റാമിൻ B6, B12: ഇവ ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം നൽകാനും ക്ഷീണം അകറ്റാനും സഹായിക്കുന്നു.
- ഇരുമ്പ് (Iron): പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം സാധാരണ ചോറിലെ ഇരുമ്പിന്റെ അളവിനേക്കാൾ പലമടങ്ങ് അധികം ഇരുമ്പ് പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിളർച്ച തടയാൻ സഹായിക്കും.
- മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം: ഇവ എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
3. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
കുടലിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് അണുബാധകൾ തടയാനും ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകാനും സഹായിക്കും.
4. ഉന്മേഷവും തണുപ്പും
വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് നൽകാൻ പഴങ്കഞ്ഞിയോളം മികച്ച മറ്റൊരു ആഹാരമില്ല. ഇത് ശരീരത്തിലെ ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുകയും ദിവസം മുഴുവൻ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
5. രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു
പഴങ്കഞ്ഞി സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം (Blood Pressure) കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: പഴങ്കഞ്ഞിക്കൊപ്പം കാന്താരി മുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, തൈര് എന്നിവ ചേർക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രുചിയും ഗുണവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രമേഹരോഗികൾ പഴങ്കഞ്ഞി കഴിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടുന്നത് ഉചിതമാണ്, കാരണം പുളിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡക്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം.