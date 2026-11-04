സ്ട്രോക്ക്: മുന്നറിയിപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുക ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം
പ്രശസ്ത ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ്റെ വാക്കുകൾ
കൊച്ചി: "സംസാരത്തിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു; വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഒരു വശം തളർന്നുപോയി "...
ഓ.പിയിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് പങ്ക് വെക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത ന്യൂറോ സർജനും കൊച്ചി വി.പി.എസ് ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റുമായ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ. ലോക സ്ട്രോക്ക് ദിനത്തിലാണ് (ഒക്ടോബർ 29) അത്യന്തം അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഒരു ന്യൂറോസർജനെന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണേണ്ടിവരാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചിലപ്പോൾ രോഗത്തെക്കാൾ അപകടകാരിയാകുന്നത് ചികിത്സ തേടാനുള്ള നമ്മുടെ കാലതാമസമാണ്.
സ്ട്രോക്ക് പലപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. പക്ഷേ ആ മുന്നറിയിപ്പ് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്ട്രേക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളടക്കം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണരൂപം ചുവടെ -
ഒരു നിമിഷത്തെ കാലതാമസം... ഒരു ജീവിതകാലത്തെ തളർച്ച! സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ ഓരോ മിനിറ്റും വിലപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഒക്ടോബർ 29 — ലോക സ്ട്രോക്ക് ദിനം
ഈ വർഷത്തെ (2026) സന്ദേശം: “ഓരോ മിനിറ്റും നിർണായകം!”( Every M1nute Counts)
“ഡോക്ടറേ, രാവിലെ മുതൽ സംസാരത്തിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷീണമാണെന്ന് കരുതി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഒരു വശം മുഴുവൻ തളർന്നുപോയി!”
ഒരു ന്യൂറോസർജനെന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണേണ്ടിവരാറുണ്ട്.
ഇവിടെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ?
ചിലപ്പോൾ രോഗത്തെക്കാൾ അപകടകാരിയാകുന്നത് ചികിത്സ തേടാനുള്ള നമ്മുടെ കാലതാമസമാണ്!
സ്ട്രോക്ക് പലപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. പക്ഷേ ആ മുന്നറിയിപ്പ് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്!
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മിനിറ്റും നിർണായകമാകുന്നത്?
തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുകയോ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക്.
രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ നാഡീകോശങ്ങൾ അതിവേഗം നശിച്ചുതുടങ്ങുന്നു.
ചികിത്സ വൈകുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നാഡീകോശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാം.
ഓർക്കുക...
നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സമയം മാത്രമല്ല. സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വയം ജീവിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമാകാം!
സ്ട്രോക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ആറ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ!
ഇവ ഓർത്തുവയ്ക്കുക.- BEFAST
B — Balance: ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലനം - പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, തുലനം നഷ്ടപ്പെടൽ.
E — Eyes: കാഴ്ച - പെട്ടെന്നുള്ള കാഴ്ചക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടക്കാഴ്ച.
F — Face: മുഖം - ചിരിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഒരുവശം കോടിപ്പോകുക.
A — Arms: കൈ - ഒരു കൈയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ബലക്കുറവോ മരവിപ്പോ ഉണ്ടാകുക.
S — Speech: സംസാരം - വാക്കുകൾ കുഴയുക, സംസാരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുക.
T — Time: സമയം - ഇവയിലൊന്ന് കണ്ടാലും ഉടൻ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടുക
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ കടുത്ത തലവേദനയും സ്ട്രോക്കിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാകാം.
എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരണമെന്നില്ല!
സ്ട്രോക്ക് സംശയിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യണം?
ഉടൻ ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക.( 108)
ആംബുലൻസ് സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സാസൗകര്യമുള്ള അനുയോജ്യമായ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുക. ഏത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിലും സമയം നിർണായകമാണ്.”
ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ അവസാനമായി സാധാരണ നിലയിൽ കണ്ട സമയവും അറിയിക്കുക.
ലക്ഷണങ്ങൾ മാറിയാലും ആശുപത്രിയിൽ പോകണം!
അഞ്ചുമിനിറ്റ് മാത്രം കൈ തളർന്നു... പിന്നെ എല്ലാം ശരിയായി! അപകടം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് കരുതരുത്!
താൽക്കാലികമായി രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ സ്ട്രോക്കിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാകാം. ഇതിനെ ട്രാൻസിയന്റ് ഇസ്കീമിക് അറ്റാക്ക് ( TIA) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ എന്തുചെയ്യരുത്?
• ലക്ഷണങ്ങൾ തനിയെ മാറുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കരുത്.
• രോഗിയെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിച്ച് സമയം പാഴാക്കരുത്.
• വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഗുളികകളോ വായിലൂടെ നൽകരുത്.
• ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ആസ്പിരിൻ നൽകരുത്. രക്തസ്രാവം മൂലമുള്ള സ്ട്രോക്കിൽ അത് അപകടകരമാകാം.
• മുഖത്ത് വെള്ളമൊഴിക്കുകയോ ശക്തമായി കുലുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
• കൈകാലുകൾ തിരുമ്മുന്നതും എണ്ണ പുരട്ടുന്നതും ചികിത്സയല്ല.
• രക്തസമ്മർദം സ്വയം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
• രോഗിയെ സ്വന്തം വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.
ഓർക്കുക, വീട്ടുവൈദ്യവും കാത്തിരിപ്പും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് തലച്ചോറിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വിലപ്പെട്ട സമയമാണ്!
ചികിത്സയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും!
ചില രോഗികളിൽ ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രക്തക്കട്ട അലിയിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ( Thrombolysis) നൽകാം.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രോഗികളിൽ രക്തക്കട്ട നീക്കംചെയ്യുന്ന ചികിത്സ ( Thrombectomy) ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെയും പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം.
എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ചികിത്സകൾ അനുയോജ്യമല്ല. പരിശോധനയും തലച്ചോറിന്റെ ചിത്രീകരണവും അനിവാര്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്!
ഓർക്കുക... സ്ട്രോക്കിൽ സമയം വെറും സമയമല്ല. അത് തലച്ചോറാണ്. അത് ജീവിതമാണ്!
സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും നടക്കാനാകുമോ? സംസാരിക്കാനാകുമോ? സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനാകുമോ?
അതിന്റെ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും!
നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും?
വെള്ളം കൊടുക്കുമോ? മുഖത്ത് തട്ടുമോ? കുറച്ചുനേരം കാത്തിരിക്കുമോ?
അതോ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുമോ?
സ്ട്രോക്കിൽ ഓരോ മിനിറ്റും നിർണായകം! സമയോചിതമായ ഒരു തീരുമാനം ഒരു ജീവനും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവിയും രക്ഷിച്ചേക്കാം!
ഈ ലേഖനം വായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ നാളെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവ് നിങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കരുത്. പങ്കുവയ്ക്കൂ!
ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ
ന്യൂറോസർജൻ