ആരോഗ്യത്തിന്റെ അമൃത്: മുന്തിരി ജ്യൂസ് പതിവാക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
Dec 11, 2025, 21:35 IST
രുചികരമായ ഒരു പാനീയം എന്നതിലുപരി നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് മുന്തിരി ജ്യൂസ്. പോഷകങ്ങളുടെയും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളുടെയും ഒരു കലവറയായ ഇത് ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പല രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
മുന്തിരി ജ്യൂസിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ:
- ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം:
- മുന്തിരി ജ്യൂസ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ (LDL) കുറയ്ക്കുകയും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ (HDL) വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
- ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി:
- വിറ്റാമിൻ സി, മറ്റ് ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
- ചർമ്മ സംരക്ഷണവും യുവത്വവും:
- മുന്തിരിയിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ചർമ്മത്തിന് പ്രായമാകുന്നത് (Ageing) തടയാൻ സഹായിക്കുകയും ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
- വിഷാംശം നീക്കം ചെയ്യാൻ:
- ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ (Toxins) നീക്കം ചെയ്യാനും മുന്തിരി ജ്യൂസ് സഹായിക്കുന്നു.
- കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ:
- ഇതിലടങ്ങിയ പോളിഫെനോളുകൾ പോലുള്ള ശക്തമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ചിലതരം കാൻസറുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: പരമാവധി പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്ത ശുദ്ധമായ മുന്തിരി ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം.