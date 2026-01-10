മൈലാഞ്ചിയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം
Jan 10, 2026, 13:35 IST
കേവലം ഒരു സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തു എന്നതിലുപരി മികച്ച ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് മൈലാഞ്ചി. ആയുർവേദത്തിലും നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും മൈലാഞ്ചി പല രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
മൈലാഞ്ചിയുടെ പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ചർമ്മ സംരക്ഷണം (Skin Care)
- ശരീര തണുപ്പിന്: മൈലാഞ്ചിക്ക് ശരീരത്തിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളംകാലിൽ മൈലാഞ്ചി അരച്ചു തേക്കുന്നത് ശരീരതാപം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
- വളംകടിയും കുഴിനഖവും: മഴക്കാലത്ത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന വളംകടി, കുഴിനഖം എന്നിവയ്ക്ക് മൈലാഞ്ചി അരച്ചു പുരട്ടുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഇതിലെ ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ അണുബാധ തടയുന്നു.
- പൊള്ളലിന്: തീപ്പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗങ്ങളിൽ മൈലാഞ്ചി അരച്ചു പുരട്ടുന്നത് വേദന കുറയ്ക്കാനും മുറിവ് വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാനും സഹായിക്കും.
2. കേശസംരക്ഷണം (Hair Care)
- താരൻ കുറയ്ക്കുന്നു: മൈലാഞ്ചി പൊടി തലയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് താരൻ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും.
- മുടി വളർച്ച: തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനും മൈലാഞ്ചി മികച്ചതാണ്. ഇത് മുടിക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ തിളക്കവും മൃദുത്വവും നൽകുന്നു.
- അകാലനര: മുടി നരയ്ക്കുന്നത് തടയാൻ മൈലാഞ്ചി തേക്കുന്നത് കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിവിധിയാണ്.
3. വേദനസംഹാരി (Pain Relief)
- തലവേദന: കടുത്ത തലവേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മൈലാഞ്ചി ഇല അരച്ചോ അതിന്റെ നീരോ നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. ഇത് മൈഗ്രേൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമാണ്.
4. മറ്റ് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിക്കുക: മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്ന മൈലാഞ്ചി പൊടികൾ ചർമ്മത്തിന് അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ശുദ്ധമായ മൈലാഞ്ചി ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്.
- ഉറക്കമില്ലായ്മ: മൈലാഞ്ചിക്ക് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മൈലാഞ്ചി പൂവ് തലയിണയ്ക്കടിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
- കരളിന്റെ ആരോഗ്യം: ആയുർവേദ പ്രകാരം മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലുള്ള കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും മൈലാഞ്ചി ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
- രക്തസമ്മർദ്ദം: മൈലാഞ്ചി വിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.