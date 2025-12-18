മൊസാമ്പി ജ്യൂസിൻ്റ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം

By Metro DeskDec 18, 2025, 20:40 IST
മൊസാമ്പി ജ്യൂസ്

മൊസാമ്പി അഥവാ മധുരനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് (Mosambi Juice) ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയേറെ ഗുണകരമാണ്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി, നാരുകൾ, മറ്റ് ധാതുക്കൾ എന്നിവ ശരീരത്തിന് പ്രകൃതിദത്തമായ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു.

​മൊസാമ്പി ജ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

​1. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

​മൊസാമ്പിയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ജലദോഷം, ചുമ, മറ്റ് അണുബാധകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

​2. ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

​മൊസാമ്പിയിലെ ഫ്ലേവനോയിഡുകൾ ദഹനരസങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ദഹനം സുഗമമാക്കാനും മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

​3. നിർജ്ജലീകരണം തടയുന്നു

​വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പാനീയമാണിത്. വ്യായാമത്തിന് ശേഷമോ വെയിലത്ത് പോയി വന്നാലോ മൊസാമ്പി ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് തളർച്ച മാറ്റാൻ സഹായിക്കും.

​4. ചർമ്മത്തിൻ്റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യം

​ഇതിലെ ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ ചർമ്മത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും മുഖക്കുരു കുറയ്ക്കാനും തിളക്കം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇതിലെ വിറ്റാമിനുകൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനും ഗുണകരമാണ്.

​5. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

​കുറഞ്ഞ കലോറിയും ഉയർന്ന ജലാംശവുമുള്ള ഈ ജ്യൂസ് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇത് വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

​മറ്റ് ചില ഗുണങ്ങൾ കൂടി:

ശ്രദ്ധിക്കുക: ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ അധികം പഞ്ചസാര ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. ഐസ് ചേർക്കാതെ ഫ്രഷ് ആയി കുടിക്കുന്നത് ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

  • കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നു: ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദവും കൊളസ്ട്രോളും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • സ്കർവി തടയുന്നു: വിറ്റാമിൻ സി കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്കർവി (Scurvy) എന്ന രോഗത്തെ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
  • രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു: ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ (Toxins) പുറന്തള്ളാൻ ഇത് ഉത്തമമാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like