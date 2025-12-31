പൂർണ്ണ ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം
Dec 31, 2025, 20:01 IST
ഗർഭാവസ്ഥയുടെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ (Third Trimester) അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. പ്രസവത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
1. ഭക്ഷണക്രമം
- പോഷകാഹാരം: കുഞ്ഞിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ കാൽസ്യം, ഇരുമ്പ് (Iron), പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുക.
- ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക: നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ ദിവസം 8-10 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം.
- ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം: വയർ നിറയെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ കൂടുതൽ തവണകളായി കഴിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
2. കുഞ്ഞിന്റെ ചലനം ശ്രദ്ധിക്കുക
- കുഞ്ഞിന്റെ ചലനങ്ങൾ (Fetal Kicks) കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക. ചലനങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് കുറവോ മാറ്റമോ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ഡോക്ടറെ കാണണം.
3. ശാരീരിക വിശ്രമവും ഉറക്കവും
- ഉറങ്ങുന്ന രീതി: ഇടത് വശം ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
- വിശ്രമം: പകൽ സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ വിശ്രമം എടുക്കുക. എന്നാൽ അമിതമായി ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്.
4. ലഘുവായ വ്യായാമം
- ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലഘുവായ നടത്തം തുടരുന്നത് പ്രസവം സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും. ദീർഘനേരം നിൽക്കുന്നതും ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉയർത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
5. ആശുപത്രി സന്ദർശനം
- മാസത്തിലൊരിക്കൽ എന്ന രീതി മാറ്റി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെക്കപ്പിന് പോകുക. രക്തസമ്മർദ്ദം (BP), പ്രമേഹം എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം.
6. ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുക
- പ്രസവത്തിനായി ഏതു നിമിഷവും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഫയലുകൾ, മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്നിവ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ബാഗിലാക്കി വെക്കുക.
എപ്പോൾ ഉടൻ ഡോക്ടറെ കാണണം?
താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒട്ടും വൈകിക്കരുത്:
- പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വയറുവേദന.
- രക്തസ്രാവം (Bleeding).
- തുടർച്ചയായി വെള്ളം പോകുന്നത് (അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രാവകം പൊട്ടുക).
- കഠിനമായ തലവേദനയോ കാഴ്ച മങ്ങലോ.
- കുഞ്ഞിന്റെ ചലനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ്.
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ: പ്രസവത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടാതെ മനസ്സ് ശാന്തമായി വെക്കുക. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും സംഗീതം കേൾക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.