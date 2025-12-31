പൂർണ്ണ ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം

By Metro DeskDec 31, 2025, 20:01 IST
ഗർഭിണി

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ (Third Trimester) അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. പ്രസവത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:

​1. ഭക്ഷണക്രമം

  • പോഷകാഹാരം: കുഞ്ഞിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ കാൽസ്യം, ഇരുമ്പ് (Iron), പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുക.
  • ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക: നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ ദിവസം 8-10 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം.
  • ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം: വയർ നിറയെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ കൂടുതൽ തവണകളായി കഴിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

​2. കുഞ്ഞിന്റെ ചലനം ശ്രദ്ധിക്കുക

  • ​കുഞ്ഞിന്റെ ചലനങ്ങൾ (Fetal Kicks) കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക. ചലനങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് കുറവോ മാറ്റമോ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ഡോക്ടറെ കാണണം.

​3. ശാരീരിക വിശ്രമവും ഉറക്കവും

  • ഉറങ്ങുന്ന രീതി: ഇടത് വശം ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
  • വിശ്രമം: പകൽ സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ വിശ്രമം എടുക്കുക. എന്നാൽ അമിതമായി ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്.

​4. ലഘുവായ വ്യായാമം

  • ​ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലഘുവായ നടത്തം തുടരുന്നത് പ്രസവം സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും. ദീർഘനേരം നിൽക്കുന്നതും ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉയർത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.

​5. ആശുപത്രി സന്ദർശനം

  • ​മാസത്തിലൊരിക്കൽ എന്ന രീതി മാറ്റി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെക്കപ്പിന് പോകുക. രക്തസമ്മർദ്ദം (BP), പ്രമേഹം എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം.

​6. ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുക

  • ​പ്രസവത്തിനായി ഏതു നിമിഷവും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഫയലുകൾ, മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്നിവ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ബാഗിലാക്കി വെക്കുക.

​എപ്പോൾ ഉടൻ ഡോക്ടറെ കാണണം?

​താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒട്ടും വൈകിക്കരുത്:

  • ​പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വയറുവേദന.
  • ​രക്തസ്രാവം (Bleeding).
  • ​തുടർച്ചയായി വെള്ളം പോകുന്നത് (അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രാവകം പൊട്ടുക).
  • ​കഠിനമായ തലവേദനയോ കാഴ്ച മങ്ങലോ.
  • ​കുഞ്ഞിന്റെ ചലനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ്.

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ: പ്രസവത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടാതെ മനസ്സ് ശാന്തമായി വെക്കുക. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും സംഗീതം കേൾക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like