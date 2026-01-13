എന്താണ് അൾസർ രോഗം; എങ്ങനെ ഭേദമാക്കാം
ആമാശയം (Stomach), അന്നനാളം (Esophagus) അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകുടൽ (Small Intestine) എന്നിവയുടെ ആന്തരിക ആവരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളെയാണ് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ഇതിനെ പെപ്റ്റിക് അൾസർ (Peptic Ulcer) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
വയറ്റിലെ സ്വാഭാവികമായ ആസിഡ് ആവരണത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ഉൾഭാഗത്തെ കോശങ്ങളിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്.
പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ
- വയറുവേദന: പൊക്കിളിന് മുകളിലായി നെഞ്ചിന് താഴെ അനുഭവപ്പെടുന്ന എരിച്ചിലോടു കൂടിയ വേദന.
- ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റിലെ വേദന: ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വേദന കൂടുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ദഹനക്കേടും ഗ്യാസും: വയർ വീർത്തതുപോലെ തോന്നുക.
- ഓക്കാനം: ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുകയോ ഛർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
- വിശപ്പില്ലായ്മ: അകാരണമായി വിശപ്പ് കുറയുകയും തൽഫലമായി ശരീരഭാരം കുറയുകയും ചെയ്യുക.
അൾസർ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
- എച്ച്. പൈലോറി (H. pylori) ബാക്ടീരിയ: മിക്കവാറും അൾസർ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ ബാക്ടീരിയ വഴിയുള്ള അണുബാധയാണ്.
- വേദനസംഹാരികളുടെ ഉപയോഗം: ആസ്പിരിൻ, ഐബുപ്രോഫിൻ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് വയറ്റിലെ പാളിയെ നശിപ്പിക്കും.
- ജീവിതശൈലി: അമിതമായ മദ്യപാനം, പുകവലി, കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം (Stress) എന്നിവ രോഗം വരാനോ ഉള്ള രോഗം വഷളാകാനോ കാരണമാകും.
അൾസർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ?
അൾസർ കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ആമാശയത്തിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും. മലത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പായി മാറുന്നത് ഉൾനാടൻ രക്തസ്രാവത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം.
അൾസർ രോഗം എങ്ങനെ ഭേദമാക്കാം
അൾസർ (വയറ്റിലെ പുണ്ണ്) പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമവും ജീവിതശൈലിയും മരുന്നുകളും ആവശ്യമാണ്. അൾസർ നിയന്ത്രിക്കാനും ഭേദമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രധാന വഴികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക
- എരിവും പുളിയും ഒഴിവാക്കുക: മുളക്, മസാലകൾ, അമിതമായ പുളിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നത് മുറിവ് വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കും.
- ചെറിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക: ഒന്നിച്ച് വലിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ ഇടയ്ക്കിടെ കഴിക്കുക. ഇത് വയറ്റിലെ ആസിഡ് ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.
- സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക: ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വൈകുന്നത് വയറ്റിൽ ആസിഡ് കെട്ടിക്കിടക്കാനും അൾസർ കൂടാനും കാരണമാകും.
2. ഒഴിവാക്കേണ്ടവ
- മദ്യപാനവും പുകവലിയും: ഇവ രണ്ടും വയറ്റിലെ ആവരണത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നത് സാവധാനത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും.
- കാപ്പി, ചായ, സോഡ: കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ ആസിഡ് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
- വേദനസംഹാരികൾ: ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ആസ്പിരിൻ, ഐബുപ്രോഫിൻ തുടങ്ങിയ ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
3. കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ
- നാരുകളുള്ള ഭക്ഷണം: ഓട്സ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ നല്ലതാണ്.
- തൈരും മോരും: ഇതിലെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും ഹെലിക്കോബാക്റ്റർ പൈലോറി (H. pylori) ബാക്ടീരിയയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
- തേൻ: മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ തേൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
4. വൈദ്യസഹായം തേടുക
അൾസർ ഭേദമാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന പരിശോധനകളും ചികിത്സകളും ആവശ്യമാണ്:
ശ്രദ്ധിക്കുക: മലം കറുത്ത നിറത്തിൽ പോകുകയോ, കഠിനമായ വയറുവേദനയോ, രക്തം ഛർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്.
- ബാക്ടീരിയ പരിശോധന: എച്ച്. പൈലോറി ബാക്ടീരിയ മൂലമാണോ അൾസർ ഉണ്ടായതെന്ന് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും.
- ആന്റാസിഡുകൾ: ആസിഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കുക.