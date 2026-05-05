പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയിൽ 11 വനിതാ എംഎൽഎമാർ; ഒൻപത് പേരുമായി യുഡിഎഫ് മുന്നിൽ: ഫാത്തിമ തഹ്ലിയക്ക് ചരിത്രവിജയം
May 5, 2026, 10:57 IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭയിൽ പെൺകരുത്തായി ഇത്തവണ 11 വനിതാ അംഗങ്ങൾ എത്തും. വാശിയേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായ ഒൻപത് പേരും എൽഡിഎഫിലെ രണ്ട് പേരുമാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ സഭയിലെത്തുന്ന ലീഗിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രതിനിധിയായി ചരിത്രം കുറിച്ചു.
തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്ന് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ച ഉമാ തോമസും, മന്ത്രിമാരെ അട്ടിമറിച്ച വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണനും ഉഷാ വിജയനും സഭയിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമാകും. എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് ഒ.എസ്. അംബികയും ഗീതാ ഗോപിയും മാത്രമാണ് ഇത്തവണ വനിതാ പ്രതിനിധികളായുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ സഭയെ അപേക്ഷിച്ച് വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും യുഡിഎഫ് നിരയിലെ വലിയ വനിതാ പങ്കാളിത്തം ഇത്തവണത്തെ സഭയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.