സ്വർണക്കടത്ത്: ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലായെന്ന് സൂചന

Share with your friends















Share with your friendsകരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവേട്ട. റാസല്‍ഖൈമയില്‍ നിന്ന് എത്തിയ മൂന്നുപേരില്‍ നിന്നായി 1168 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി. Read Also സ്വപ്‌നയും സന്ദീപും