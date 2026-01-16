മൂന്ന് അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിൻ അടക്കം കേരളത്തിന് പുതുതായി 4 ട്രെയിനുകൾ; പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും
Jan 16, 2026, 11:55 IST
കേരളത്തിന് നാല് ട്രെയിനുകൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ. മൂന്ന് അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകളും ഗുരുവായൂർ-തൃശ്ശൂർ പാസഞ്ചറുമാണ് കേരളത്തിന് പുതുതായി ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്താഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്രെയിനുകൾ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും
തിരുവനന്തപുരം-താംബരം, തിരുവനന്തപുരം-ഹൈദരാബാദ്, നാഗർകോവിൽ-മംഗളൂരു എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ സർവീസ്. ഒപ്പം ഗുരുവായൂർ-തൃശ്ശൂർ പാസഞ്ചറും അനുവദിച്ചു. തമിഴ്നാടിന് രണ്ട് അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഗർകോവിൽ-ചർലാപ്പള്ളി, കോയമ്പത്തൂർ-ധൻബാദ് ട്രെയിനുകളാണ് ഇവ
ഷൊർണൂർ-നിലമ്പൂർ പാത വൈദ്യൂതികരണവും റെയിൽവേ പാസാക്കി. ഒപ്പം അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിച്ച 11 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും