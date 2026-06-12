ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 16 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; കാസർകോട് 25 കാരിക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ്

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 14:26 IST
Case

കാസർകോട്: വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന 16 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 25-കാരിയായ യുവതിക്കെതിരെ മേൽപ്പറമ്പ് പോലീസ് പോക്സോ (POCSO) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തു. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് പുളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ സ്നേഹ മെർളിനെതിരെയാണ് പോലീസ് നടപടിയെടുത്തത്.

​പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിന്റെ സുഹൃത്താണ് പ്രതിയായ സ്നേഹ. ഇവർ മുൻപ് ഒരു ദിവസം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അതിക്രമം നടത്തിയത്. ഭയം കാരണം കുട്ടി ഈ വിവരം ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയയാക്കിയപ്പോഴാണ് കുട്ടി പീഡനവിവരം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. തുടർന്നാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

​പ്രതിക്കെതിരെ മറ്റ് നിരവധി പോക്സോ കേസുകൾ

​പ്രതിയായ സ്നേഹ മെർളിനെതിരെ മുൻപും നിരവധി പോക്സോ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

​തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മാത്രം ഇവർക്കെതിരെ മൂന്ന് പോക്സോ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ​ഇതിൽ രണ്ട് കേസുകൾ സഹോദരങ്ങളായ ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും പീഡിപ്പിച്ചതിനാണ്. മൂന്നാമത്തെ കേസ് മറ്റൊരു ആൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിനും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം തളിപ്പറമ്പിൽ 12 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഇവർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ വച്ച് കുട്ടിയുടെ ബാഗ് അധ്യാപിക പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംശയാസ്പദമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും, തുടർന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ നടത്തിയ കൗൺസിലിംഗിലുമാണ് ആ വിവരം പുറത്തുവന്നത്.

​കൂടാതെ തളിപ്പറമ്പിലെ സിപിഐ നേതാവ് കോമത്ത് മുരളിയെ മർദ്ദിച്ച കേസിലും സ്നേഹ മെർളിൻ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ മേൽപ്പറമ്പ് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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