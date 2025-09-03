അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 17 വയസുകാരൻ രോഗമുക്തനായി
Sep 3, 2025, 15:45 IST
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 17 വയസുകാരൻ രോഗമുക്തനായി. അമീബയും ഫംഗസും കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു. കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെയാണ് രോഗിയെ ജീവിത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു
ലോകത്ത് തന്നെ ഇത്തരം തിരിച്ചുവരവ് അപൂർമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 22 പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രോഗം ബാധിച്ച് രണ്ട് പേർ മരിച്ചിരുന്നു
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 52കാരിയായ സ്ത്രീയുമാണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പത്ത് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.