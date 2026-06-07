ഫുട്ബോൾ കളിയിലെ തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു; പതിനേഴുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന്

By  Metro Desk Jun 7, 2026, 14:59 IST
Vedivecham Kovil

തിരുവനന്തപുരം: നരുവാമൂട്ടിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം പതിനേഴുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ നിർണായക ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടർഫിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടയിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് ഒടുവിൽ ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശിയായ ശിവസൂര്യ (തദ്ദേശീയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 17-18 വയസ്സ്) ആണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

​സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജിത്, കാർത്തിക്, ആരോമൽ എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒളിവിലുള്ള പ്രിയൻ എന്ന പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.

​നരുവാമൂട്ടിലെ ഒരു വസ്ത്രശാലയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ശിവസൂര്യയെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും പഴയ തർക്കത്തെച്ചൊല്ലി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയുമായിരുന്നു. തർക്കത്തിനിടയിൽ പ്രതികൾ ശിവസൂര്യയെ വസ്ത്രശാലയുടെ വലിയ ഗ്ലാസ് ചില്ലിലേക്ക് ശക്തിയായി പിടിച്ചുതള്ളി. തകർന്നുവീണ ചില്ലുകൾ ശരീരത്തിൽ ആഴത്തിൽ തറച്ചുകയറിയാണ് ശിവസൂര്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.

​പരിക്കേറ്റ ശിവസൂര്യയെ പ്രതികൾ തന്നെ ബൈക്കിന് നടുവിലിരുത്തിയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ യുവാവിന്റെ കാലുകൾ റോഡിലെ ടാറിൽ ഉരസി വിരലുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവുകയും ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നരുവാമൂട് പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

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