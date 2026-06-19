തീരദേശ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് പുത്തൻ ഉണർവ്; 'മിഷൻ സമുദ്ര' പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തെ ഒരു പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര തുറമുഖ നഗരമായി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിപ്ലവകരമായ 'മിഷൻ സമുദ്ര' പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയുമായ വി.ഡി. സതീശൻ. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് അവതരണവേളയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരദേശ-തുറമുഖ വികസനത്തിന് പുത്തൻ ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കേരളത്തിന്റെ വികസന സാധ്യതകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരദേശ മേഖലയെയും തുറമുഖങ്ങളെയും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് മിഷൻ സമുദ്രയിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തീരദേശ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന്റെ (Coastal Shipping) പുരോഗതിക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുമായിരിക്കും മുൻഗണന നൽകുക.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കാനും, അതുവഴി റോഡ് ഗതാഗതത്തിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ ഗതാഗത സംവിധാനം ഒരുക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിഴിഞ്ഞം, ബേപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ ഉതകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലുകൾ.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ ഈ കന്നി ബജറ്റിൽ 'മിഷൻ സമുദ്ര'യ്ക്കൊപ്പം ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബ് (Aviation Hub), വയനാട്ടിലെ ട്രൈബൽ സർവകലാശാല തുടങ്ങിയ മറ്റ് നിരവധി സ്വപ്ന പദ്ധതികളും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.