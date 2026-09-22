അഭിമന്യു വധക്കേസ്; രഹസ്യവിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികളുടെ ഹരജി തള്ളി
അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ രഹസ്യവിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹരജി തള്ളി എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി. ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ പ്രതികളാണ് രഹസ്യവിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
കേസ് അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഹർജി കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കേസിന്റെ വിചാരണ തുറന്ന കോടതിയിൽ തന്നെ തുടരും.
2018 ജൂലൈ 2ന് പുലർച്ചെയാണ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകനായ അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇടുക്കി വട്ടവട സ്വദേശിയായ അഭിമന്യു മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർഥിയും എസ്എഫ്ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു.
പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കോളേജിൽ ചുവരെഴുത്തും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്ന് രാത്രി സംഘർഷമുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ക്യാമ്പസിന് സമീപം ചുവരെഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്ന് സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും പിന്നീട് കൂടുതൽ പേർ സ്ഥലത്തെത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനിടെ അഭിമന്യുവും സ്ഥലത്തെത്തിയെന്നാണ് സഹപാഠികളുടെ മൊഴി.
സംഘർഷത്തിനിടെ അഭിമന്യുവിന് നെഞ്ചിൽ കുത്തേറ്റു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അഭിമന്യു റോഡരികിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയായ അർജുനും കുത്തേറ്റിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയത്.
അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകം പിന്നീട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായി. ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരാണ് കേസിലെ പ്രതികളെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കേസ്. പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേസിന്റെ വിചാരണ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്.
കേസിലെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്-പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രതികളാണ് വിചാരണ രഹസ്യമായി നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രതികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ വിചാരണ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. എന്നാൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കേസിലെ വിചാരണ സാധാരണ രീതിയിൽ തുടരും.
അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കേസ് നിയമനടപടികളിലൂടെ തുടരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കോടതി തീരുമാനത്തോടെ കേസിന്റെ വിചാരണ തുറന്ന കോടതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകും"