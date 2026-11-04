നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി അഭിറാം മടങ്ങി; അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഒഴുകിയെത്തി ജനക്കൂട്ടം
തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകാര്യം കൊലക്കേസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പതിനേഴുകാരൻ അഭിറാമിന്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചു. വിലാപയാത്രയായി മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്. നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്തവർ പോലും പ്രിയപ്പെട്ടവന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനെത്തിയതോടെ വീടും പരിസരവും കണ്ണീരിലായി.
സിപിഐയുടെ എഐവൈഎഫ് സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അഭിറാമിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ സിപിഎം മുതിർന്ന നേതാവ് വി. ശിവൻകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീട്ടിലെത്തി. വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും വഴികളിലും അഭിറാമിന്റെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഫ്ലക്സുകളും പോസ്റ്ററുകളും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. നാടിനെയാകെ നടുക്കിയ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടൽ ഇനിയും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല.
കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം മൃതദേഹം അധികനേരം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുന്നില്ല. സഹോദരി വിദേശത്തായിരുന്നതിനാൽ അവർ എത്തിയ ശേഷമാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരു ദിവസത്തോളം മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
മകന്റെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് വിയോഗത്തിന്റെ ആഘാതം താങ്ങാനായില്ല. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് അമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് അവർ വീണ്ടും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.
അഭിറാമിനെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴക്കൂട്ടത്തെ ശ്മശാനത്തിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിന് ഇരയായി വിടപറഞ്ഞ അഭിറാമിന്റെ വിയോഗം നാടിന് തീരാനൊമ്പരമാവുകയാണ്.