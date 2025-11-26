ടിയർ ഗ്യാസ് പരിശീലനത്തിനിടെ അപകടം; കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ മൂന്ന് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരുക്ക്

ടിയർ ഗ്യാസ് പരിശീലനത്തിനിടെ അപകടം; കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ മൂന്ന് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരുക്ക്
Nov 26, 2025, 11:25 IST
കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ടിയർ ഗ്യാസ് പരിശീലനത്തിനിടയിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരുക്ക്. ടിയർ ഗ്യാസ് പൊട്ടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരുക്കേറ്റത്. പരുക്കേറ്റ മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചവറ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
രണ്ട് വനിത പോലീസ് ഉദ്യോസ്ഥരടക്കം മൂന്ന് പേർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. കരുനാഗപ്പള്ളി സബ്ഡിവിഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
ടിയർ ഗ്യാസ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിയിരുന്നില്ല. തുടന്ന് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളി എസിപി അറിയിച്ചു.