വിവാഹദിനത്തിൽ അപകടം, ഐസിയുവിൽ വെച്ച് താലികെട്ട്; ഒടുവിൽ ആവണി ആശുപത്രി വിട്ടു

Dec 4, 2025
വിവാഹദിനത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിലായ ആലപ്പുഴ തുമ്പോളി സ്വദേശിനി ആവണി ആശുപത്രി വിട്ടു. വിവാഹ ദിനത്തിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ വരൻ ഷാരോൺ ആവണിയെ താലി കെട്ടിയിരുന്നു. ഐസിയുവിൽ വെച്ചായിരുന്നു താലികെട്ട്

വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർഥനയാണ് കരുത്തായതെന്നും ആവണി പ്രതികരിച്ചു. കാലൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കാര്യമായി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലായത്. പിന്നാലെയാണ് എറണാകുളം ലേക്ക് ഷോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. 

കല്യാണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു ചിന്ത. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടിയ നിമിഷത്തിലാണ് ലൈഫ് പാർട്ണർ എന്താണെന്നതിൽ വിശ്വാസം വരുന്നത്. ഷാരോണിനെ ലഭിച്ചത് ഭാഗ്യമാണെന്നും ആവണി പറഞ്ഞു
 

