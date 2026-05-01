കുംഭമേള വൈറൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ നടപടി; കേരളത്തിൽ വിഎച്ച്പി നേതാവിനും സിനിമാ സംവിധായകനുമെതിരെ പോക്സോ കേസ്
കുംഭമേളയിലൂടെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (VHP) നേതാവിനും സിനിമാ സംവിധായകനുമെതിരെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു. വിഎച്ച്പി നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ അനിൽ വിളയിൽ, സിനിമാ സംവിധായകൻ സനോജ് മിശ്ര എന്നിവരുൾപ്പെടെ നാല് പേർക്കെതിരെയാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പരാതിയും ആരോപണങ്ങളും
'ദി ഡയറി ഓഫ് മണിപ്പൂർ' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ സംവിധായകൻ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി. താൻ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപാണ് ഈ അതിക്രമം നടന്നതെന്ന് അതിജീവിത ആരോപിക്കുന്നു. സിനിമാ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സംവിധായകൻ തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തതായും പരാതിയിലുണ്ട്.
അതേസമയം, അനിൽ വിളയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പെൺകുട്ടി ആരോപിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടി വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായി രഹസ്യമൊഴി നൽകി. സംഭവസ്ഥലം മധ്യപ്രദേശായതിനാൽ കേസ് അവിടുത്തെ പോലീസിന് കൈമാറുമെന്ന് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് അറിയിച്ചു.
വിവാഹവും നിയമപോരാട്ടവും
പ്രയാഗ്രാജ് കുംഭമേളയിലെ ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ ഈ പെൺകുട്ടി തന്റെ സുഹൃത്തായ ഫർമാൻ എന്ന മുസ്ലിം യുവാവിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പെൺകുട്ടിക്ക് 16 വയസ്സ് മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മധ്യപ്രദേശിലെ മഹേശ്വർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് ഫർമാനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തനിക്ക് 18 വയസ്സായെന്ന് പെൺകുട്ടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഫർമാന് കേരള ഹൈക്കോടതി മെയ് 20 വരെ അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇടക്കാല സംരക്ഷണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തങ്ങളെ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവ്വം കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംരക്ഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടി നേരത്തെ ഡിജിപിക്കും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കരുതിയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് മാറിയതെന്ന് ദമ്പതികൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിൽ സി പി ഐ (എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി, എ.എ. റഹീം എംപി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
നേരത്തെ മാർച്ചിൽ കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും സംവിധായകനെതിരെ പെൺകുട്ടി ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. താൻ പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ കുടുംബം തന്നെ എതിർത്തതായും പെൺകുട്ടി അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് സംഘം കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.