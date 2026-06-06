നടൻ സലീം കുമാർ ആശുപത്രിയിൽ; വെന്റിലേറ്ററിലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ
Jun 6, 2026, 10:39 IST
കൊച്ചി: മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ സലീം കുമാറിനെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ അമൃത ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ചില ആരോഗ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.
മിമിക്രി രംഗത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന് ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും വൈകാരികമായ വേഷങ്ങളിലൂടെയും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവാണ് സലീം കുമാർ.