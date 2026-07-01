വിഴിഞ്ഞത്ത് അദാനി-എം എസ് സി ഡീൽ; സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; കുത്തക അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ കമ്പനിയുടെ (AVPPL) 49 ശതമാനം ഓഹരികൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള എം.എസ്.സി (MSC) ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറാനുള്ള അദാനി പോർട്സിന്റെ നീക്കം നിയമസഭയിൽ വൻ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചു. കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ നിക്ഷേപമായി (ഏകദേശം 13,220 കോടി രൂപ) ഈ കരാറിനെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോഴും, സർക്കാരിനെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് ഈ നീക്കമെന്ന ആക്ഷേപവുമായി ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി.
പത്രവാർത്തകളിലൂടെ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ഈ വിവരമറിഞ്ഞതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയിലെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വിഴിഞ്ഞം കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം (Clause 5) 25 ശതമാനത്തിലധികം ഓഹരികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇതുവരെ സർക്കാരിനെയോ കേന്ദ്രത്തെയോ ഔദ്യോഗികമായി സമീപിച്ച് അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു.
ദേശീയ സുരക്ഷ, പൊതുതാൽപ്പര്യം, വിപണിയിലെ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി മാത്രമേ ഇത്തരം പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകൂ എന്നും, തുറമുഖത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെയും കുത്തക അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
അതേസമയം, വിഴിഞ്ഞം പോലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു തുറമുഖത്ത് ഒരൊറ്റ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിക്ക് മേധാവിത്വം നൽകുന്നത് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് മൾട്ടി-ഓപ്പറേറ്റർ പോർട്ട് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഭാവിയിൽ കേരളത്തിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് ഈ കുത്തക കമ്പനിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 2035 മുതൽ കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട വരുമാന വിഹിതത്തെ ഇത് ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു.
സെബിയുടെ (SEBI) നിബന്ധനകൾ പ്രകാരമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതിക്കായി അവർ ഫയൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതിവേഗം വളരുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ഭാവി വികസനത്തിൽ ഈ വിവാദം എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.