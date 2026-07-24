എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് സസ്പെൻഷൻ; ഉത്തരവിറക്കി സർക്കാർ

By  Metro Desk Jul 24, 2026, 11:29 IST
MR അജിത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്ന് മുതിർന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും എഡിജിപിയുമായ എം.ആർ. അജിത് കുമാറിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

​ആലപ്പുഴയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ കൈയേറ്റവും തുടർന്നുണ്ടായ കേസ് അന്വേഷണവും അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഗുരുതര കണ്ടെത്തലിന്മേലാണ് നടപടി.

​ప్రత్యేక അന്വേഷണ സംഘം (SIT) സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നൽകിയ ശുപാർശ പരിശോധിച്ചാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പരിശോധിച്ച ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി നടപടിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയായിരുന്നു.

​സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ അജിത് കുമാറിന്റെ ഡിജിപിയായുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റ സാധ്യതകൾ താൽക്കാലികമായി അടഞ്ഞു. വിഷയം വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമായി വൻ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. 

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