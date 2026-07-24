എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത്ത് കുമാറിന് കുരുക്കായത് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ; കേസ് റഫർ ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴ 'രക്ഷാപ്രവർത്തന' കേസിലെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ മുൻ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത്ത് കുമാറിനെതിരെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത്. കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും (Referral Report) കേസ് ഡയറിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും അജിത്ത് കുമാർ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരിട്ട് നിർദേശം നൽകിയതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) കണ്ടെത്തി.
വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ, ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേസ് റഫർ ചെയ്യാൻ അജിത്ത് കുമാർ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്ക് അജിത്ത് കുമാർ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ, അട്ടിമറി നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ താൻ വയനാട്ടിലായിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വാദങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഹാജരാക്കിയ സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ.
എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ഡിജിപിയുടെ നിർദേശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അജിത്ത് കുമാറിനെതിരെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അച്ചടക്ക നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിജിപി തസ്തികയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെയും നിലവിലെ ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.