അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പരാമർശം; വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ
തിരുവനന്തപുരം: സഖ്യകക്ഷികളുമായി ആലോചിക്കാതെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പരാമർശത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുന്നണി നേതാക്കളുടെ ശ്രമം. വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനിടെയാണ് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ.
വ്യാഴാഴ്ച കെപിസിസി ഓഫീസിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് എംപി കൂടിയായ അടൂർ പ്രകാശ്, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ സഖ്യകക്ഷികളുമായി ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നില്ലെന്നും പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ അറിയുന്നതെന്നും പറഞ്ഞത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശത്തിന് വിവിധ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് അനുകൂലവും വിമർശനാത്മകവുമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. തുടർന്ന് സിപിഎം നേതാക്കളും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെതിരേ രംഗത്തെത്തി. ഏകപക്ഷീയമായാണ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും യുഡിഎഫിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുമാണ് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പരാമർശം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പിണറായി വിജയന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി. കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സമാധാനപരമായും സുഗമമായും മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്നും വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിണറായി വിജയന്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കവെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ എതിർപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്തി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന രീതിയാണെന്നും കോൺഗ്രസിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും എന്നാൽ അവ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറാറില്ലെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കറുമായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുകയും മറുവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്നും അവ സ്വാഭാവികമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാനാണ് താൽപര്യമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കൾ തന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുഡിഎഫിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും അവ രാഷ്ട്രീയതലത്തിൽ പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമസഭയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിലേ സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഇടപെടേണ്ടതുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
റവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ആർഎസ്പി) നേതാവും വനംമന്ത്രിയുമായ ഷിബു ബേബി ജോൺ, പാർട്ടിയുടെ ആശങ്കകൾ ഉചിതമായ വേദികളിൽ ഉന്നയിച്ച് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം തേടുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വേദികളിൽ അവ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ച് ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നാണ് ആർഎസ്പിയുടെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അടൂർ പ്രകാശ് വിഷയം ഉന്നയിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം കാരണങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നും എന്നാൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുവെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു.