പാലക്കാടിന് പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ ഡിവിഷനും വെട്ടിമുറിക്കാൻ നീക്കം; കേരളത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി
തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് മംഗളൂരു മേഖല അടർത്തി മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ, തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ ഡിവിഷനും വെട്ടിമുറിക്കാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് നീക്കം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ, കന്യാകുമാരി, നേമം തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര ഡിവിഷനിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ നാഗർകോവിൽ-കന്യാകുമാരി പാത നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസനത്തെയും പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകളെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. പാറശ്ശാല മുതൽ തിരുനെൽവേലി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തിമാറ്റിയാൽ ഡിവിഷന്റെ ദൈർഘ്യവും വരുമാനവും വലിയതോതിൽ കുറയും.
നേരത്തെ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള മംഗളൂരു മേഖല സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ മൈസൂരു ഡിവിഷനിലേക്ക് മാറ്റിയ ഉത്തരവ് കേരളത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനെ ചുരുക്കാനുള്ള നീക്കവും പുറത്തുവരുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ വികസന പദ്ധതികളെയും വരാനിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട റെയിൽവേ സോൺ ആവശ്യങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ തുടർച്ചയായ തീരുമാനങ്ങളെന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ സംഘടനകളും കുറ്റപ്പെടുത്തി.