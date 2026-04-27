തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രി സത്യം മനസ്സിലാക്കി; അടുത്തയാഴ്ച എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകും: കെ മുരളീധരൻ

By  Metro Desk Apr 27, 2026, 12:24 IST
മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ പരിഹസിച്ച് കെ മുരളീധരൻ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണാ ജോർജിന് സത്യം പറയേണ്ടി വന്നു. ആയുധം കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് അന്ന് ഷംസീർ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് മാറ്റി പറയുന്നു. പണ്ട് പത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചാനലുകൾ എല്ലാം ചുറ്റിനുമുണ്ട് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കെ മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

കോൺഗ്രീസുകാർ ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് ഷംസീർ അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്പീക്കർ അങ്ങിനെ ഒരിക്കലും പറയരുത്. നേതാക്കളുടെ പി ആർ വർക്കുകൾ പരിധിവിടില്ല. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് വെടിക്കെട്ട് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആ നിരാശ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വെടിക്കെട്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും പരിധി വിടില്ല

അടുത്തയാഴ്ച ഈ നേരമാകുമ്പോൾ കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു

