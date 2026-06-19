ആകാംഷയോടെ മദ്യപാനികൾ; ജവാൻ റമ്മിന്റെ ഉത്പാദനം ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കും

By  Metro Desk Jun 19, 2026, 08:17 IST
ജവാൻ

തിരുവനന്തപുരം: അ‌​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ജ​വാ​ൻ റം ​ഉ​ത്പാ​ദ​നം പു​ന​രാം​രം​ഭി​ക്കും. എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ധാ​ര​ണ​യാ​യി. കു​പ്പി​യും സ്റ്റി​ക്ക​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബെ​വ്കോ നേ​രി​ട്ട് വാ​ങ്ങും. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ടെ​ണ്ട​ർ എ​ടു​ത്ത​വ​ർ കൈ​മ​ല​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ നേ​രി​ട്ട് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി.

തി​രു​വ​ല്ല പു​ളി​ക്കീ​ഴ് ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ഷു​ഗേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് കെ​മി​ക്ക​ൽ​സി​ലാ​ണ് ജ​വാ​ൻ റം ​ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ദ്യം നി​റ​യ്ക്കേ​ണ്ട കു​പ്പി, ലേ​ബ​ൽ, അ​ട​പ്പ് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ത്​പാ​ദ​നം നി​ർ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. വി​ല കൂ​ട്ടി ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ത്ത​ര​വ് വേ​ണം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ബെ​വ്കോ. തു​ട​ര്‍​ന്നാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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