കേരഫെഡ് നിയമനത്തിൽ റാങ്ക്ലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിച്ചെന്ന് ആരോപണം; പിഎസ്സിക്കെതിരെ വീണ്ടും പരാതി പ്രളയം
തിരുവനന്തപുരം: കേരഫെഡിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നടത്തിയ പിഎസ്സി നിയമന പ്രക്രിയയിൽ വൻ ക്രമക്കേടും റാങ്ക്ലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിയും നടന്നതായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഗുരുതര ആരോപണം. പരീക്ഷയിലും അഭിമുഖത്തിലും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തള്ളിക്കൊണ്ട്, മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി സ്വാധീനമുള്ളവരെ റാങ്ക്ലിസ്റ്റിന്റെ മുൻനിരയിൽ തിരുകിക്കയറ്റിയെന്നാണ് പരാതി.
പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:
മാർക്ക് ദാനവും അഭിമുഖത്തിലെ ക്രമക്കേടും: എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിച്ച ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അഭിമുഖത്തിൽ അസാധാരണമാംവിധം ഉയർന്ന മാർക്ക് നൽകി റാങ്ക്ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിലെത്തിച്ചതായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
പിൻവാതിൽ നിയമന ശ്രമം: മുൻഗണനാ ക്രമങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ റൂളുകളും അട്ടിമറിച്ച് കേരഫെഡിലെ താൽക്കാലികക്കാരെയും ഉന്നത ബന്ധമുള്ളവരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് റാങ്ക്ലിസ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം.
സുതാര്യതയില്ലായ്മ: കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിലും മുൻഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും പിഎസ്സി കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ പുറത്തായവർ ആരോപിക്കുന്നു.
വർഷങ്ങളോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതിയ യഥാർത്ഥ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഭാവി വച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. അർഹരായവരെ പുറന്തള്ളി നടത്തിയ ഈ റാങ്ക്ലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണം.— ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധി
സംഭവത്തിൽ പരാതിക്കാരിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ തേടിയതായാണ് സൂചന. പിഎസ്സി ചെയർമാന്റെ ഇടപെടലിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നു
അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കാൻ നീക്കം
തുടർച്ചയായി ഉയരുന്ന പിഎസ്സി ക്രമക്കേട് പരാതികൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത അമർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരഫെഡ് നിയമനത്തിലെ അട്ടിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പിഎസ്സി ചെയർമാനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.