അമ്മയിൽ വൻ പ്രതിസന്ധി: വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലെ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ഭരണസമിതി ഒന്നടങ്കം രാജിവെച്ചു
കൊച്ചി: മലയാള ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ 'അമ്മ'യുടെ (AMMA) വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. കടുത്ത വിയോജിപ്പുകൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുക്കു പരമേശ്വരൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണസമിതിയിലെ 17 അംഗങ്ങളും കൂട്ടത്തോടെ രാജിവെച്ചു. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അൻസിബ ഹസൻ നേരത്തെ തന്നെ പദവി ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു.
സംഘടനയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന കടുത്ത വിയോജിപ്പുകളാണ് കൂട്ടരാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലെ സാമ്പത്തിക കണക്കുകളിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്നും അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിദ്ദിഖ്, ബാബുരാജ്, ഇടവേള ബാബു, രൺജി പണിക്കർ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പാസാക്കാൻ യോഗത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
കൂടാതെ, സംഘടനയുടെ ബൈലോ പ്രകാരം യോഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 25 ദിവസം മുൻപ് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന നിയമപരമായ വീഴ്ചയും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. ഈ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന വാദവും ശക്തമായതോടെ തർക്കം രൂക്ഷമാവുകയും ഭരണസമിതി മുഴുവൻ രാജിവെയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംഘടന പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.