ആനന്ദ് ബിജെപി പ്രവർത്തകനല്ല; പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല: മരണം ബിജെപിക്കെതിരെ കുപ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി

By Metro DeskNov 16, 2025, 12:49 IST
Dead TVM

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ മനം നൊന്ത് ജീവനൊടുക്കിയ ആര്‍എസ്എസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആ​ന​ന്ദ് കെ ത​മ്പിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വം. ആനന്ദ് ബിജെപി പ്രവർത്തകനല്ലെന്ന് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. ഒരുകാലത്തും പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നില്ല. തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ആനന്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേനയിലാണ് ആനന്ദ് എന്നും ആനന്ദിന്റെ മരണം ബിജെപിക്കെതിരെ കുപ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു.

തൃക്കണ്ണാപുരം വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​യാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​ന​ന്ദ് കെ ത​മ്പി​യാ​ണ് ഇന്നലെ ജീ​വ​നൊടുക്കി​യ​ത്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ലി​സ്റ്റ് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ​ന​ന്ദി​ന്‍റെ പേ​ര് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്താ​ണ് ആനന്ദ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത്. മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വാ​ട്‌​സാ​പ്പി​ലൂ​ടെ കു​റി​പ്പ് അ​യ​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ന​ന്ദ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ബി​ജെ​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്ന് കു​റി​പ്പി​ല്‍ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

എ​ന്‍റെ ഭൗ​തി​ക ശ​രീ​രം എ​വി​ടെ കൊ​ണ്ട് കു​ഴി​ച്ചി​ട്ടാ​ലും സാ​ര​മി​ല്ല പ​ക്ഷേ ബി​ജെ​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ആ​ർ​എ​സ്എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ഭൗ​തി​ക ശ​രീ​രം കാ​ണാ​ൻ പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​ത്. എ​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​റ്റി​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തെ​റ്റ് ഞാ​ൻ ഒ​രു ആ​ർ​എ​സ്എ​സു​കാ​ര​നാ​യി ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്. മ​ര​ണ​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​വ​രെ​യും ഞാ​നൊ​രു ആ​ർ​എ​സ്എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജീ​വി​ച്ച​ത്. അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​നി​ക്ക് ഇ​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

