ഗവിയിൽ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകം: പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു
ഗവി: പത്തനംതിട്ട ഗവിയില് അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം. പിടിയിലായ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. ആദിവാസി വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട വിനോദ് കുമാറാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്. ബാലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. വാക്ക് തർക്കത്തിനിടെ പിടിച്ചുതള്ളിയപ്പോൾ തല കല്ലിലിടിച്ച് മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. യുവതിയെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടെന്നും കൃത്യത്തിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ലെന്നുമാണ് പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.
ഇയാളെ വണ്ടിപ്പെരിയാര് പൊലീസാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇടുക്കി കുമളി വള്ളക്കടവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. രാവിലെ അങ്കണവാടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയില് യുവതി കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണ് വാക്കു തർക്കമുണ്ടായതെന്നും ഇയാൾ മൊഴി നൽകി.
ദൃക്സാക്ഷി പൊലീസിന് നല്കിയ വിവരമാണ് വഴിത്തിരിവായത്. പ്രതികളില് ഒരാള് പത്തനംതിട്ട ഗവി റൂട്ടില് കുമളി ഭാഗത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതായാണ് ദൃക്സാക്ഷി നല്കിയ വിവരം. വള്ളക്കടവ് ചെക്ക്പോസ്റ്റില് ബസ് തടഞ്ഞാല് പ്രതിയെ കിട്ടുമെന്നും വിവരം ഇയാള് നല്കിയിരുന്നു. നാലു പേര് ചേര്ന്ന് യുവതിയെ വനത്തിലേക്ക് ബലംപ്രയോഗിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയെന്നാണ് പൊലീസിന് ദൃക്സാക്ഷി നല്കിയ മറ്റൊരു വിവരം
വീട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അങ്കണവാടിയിലേക്ക് ദിവസവും നടന്നാണ് യുവതി പോയിരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ താൻ അപകടത്തിലാണെന്ന സൂചന യുവതി ഫോണിലൂടെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് കട്ടാവുകയായിരുന്നു. വന്യജീവി ആക്രമണമാണെന്ന് കരുതി ബന്ധുക്കൾ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി.
ഗവിയിലെ മീനാര് മൂന്ന് ഷെഡ് വളവില് നിന്നാണ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടില് നിന്നും അങ്കണവാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മൃതദേഹം തോട്ടില് കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. 32കാരിയായ യുവതി അങ്കണവാടിയിലേക്ക് എത്താത്തതിനെ തുടര്ന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയില് വസ്ത്രങ്ങള് കീറിയ നിലയില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.