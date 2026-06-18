ടിനി ടോമിനെതിരായ പരാതിയുമായി അൻസിബ കോടതിയിലേക്ക്; എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
കൊച്ചി: നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ താൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നടി അൻസിബ ഹസൻ നിയമപോരാട്ടത്തിന്. നിലവിലെ പോലീസ് നടപടികളിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ താരം, നീതിക്കായി കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
തനിക്കെതിരെ ടിനി ടോം നിരന്തരമായി സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നും, വ്യക്തിഹത്യയ്ക്ക് പുറമെ വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി കുടുംബത്തെപ്പോലും വേട്ടയാടുന്നുവെന്നുമാണ് അൻസിബയുടെ പരാതി. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുടെ മകനെ താൻ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന രീതിയിൽ ടിനി ടോം വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തിയതായും അൻസിബ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് അൻസിബ 'അമ്മ' (AMMA) സംഘടനയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്.
പരാതിയിൽ കടവന്ത്ര പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി കൊച്ചി എസിപിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറാനിരിക്കെയാണ് അൻസിബയുടെ ഈ നീക്കം. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പ്രതികളുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്ന പോലീസ് നടപടി നാടകമാണെന്ന് അൻസിബ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. നിയമപരമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കണം സാക്ഷികളുടെയും പ്രതികളുടെയും മൊഴിയെടുക്കേണ്ടതെന്നും, നീതി ലഭിക്കും വരെ താൻ ഭയമില്ലാതെ പോരാടുമെന്നും അൻസിബ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ച ടിനി ടോം, ഇത് വ്യക്തിവൈരാഗ്യം തീർക്കാനുള്ള വ്യാജപരാതിയാണെന്ന് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.