നിയമന വിവാദം: മുഖ്യമന്ത്രി രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു; ദേവസ്വം സ്‌പെഷ്യല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് പ്ലീഡര്‍ കെ.ബി. പ്രദീപ് രാജിവെച്ചു

By  Metro Desk Jun 13, 2026, 09:36 IST
Pradheep

തിരുവനന്തപുരം: ഹൈക്കോടതിയില്‍ ദേവസ്വം കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പുതുതായി നിയമിച്ച സ്‌പെഷല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് പ്ലീഡര്‍ അഡ്വ. കെ.ബി. പ്രദീപ് രാജിവെച്ചു. നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ-നിയമ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

​ശബരിമല ശ്രീകോവിൽ സ്വർണ്ണം പൂശുന്ന ജോലി കരാറെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഉയർന്ന സ്വർണ്ണക്കവർച്ചാ കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരികയും ചെയ്ത ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്' എന്ന കമ്പനിയുടെ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു കെ.ബി. പ്രദീപ്. ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മുൻപ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായ അഭിഭാഷകനെത്തന്നെ ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പ്ലീഡറായി നിയമിച്ചതാണ് വൻ വിവാദത്തിന് വഴിതുറന്നത്.

​പ്രതിഭാഗം വക്കീലിനെ കേസ് നടത്തുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്ലീഡറാക്കുന്നത് ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണെന്ന് കാണിച്ച് മുൻ മന്ത്രിമാരായ പി. രാജീവും വി.എൻ. വാസവനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ, കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും (SIT) ഈ നിയമനത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രേഖകൾ പ്രതികൾക്ക് ചോരാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നായിരുന്നു എസ്‌.ഐ.ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

​ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നിയമനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, വിവാദം സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് പ്രദീപിനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി കൂടുതൽ ചർച്ചയാകാനാണ് സാധ്യത.

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