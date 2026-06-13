നിയമന വിവാദം: മുഖ്യമന്ത്രി രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു; ദേവസ്വം സ്പെഷ്യല് ഗവണ്മെന്റ് പ്ലീഡര് കെ.ബി. പ്രദീപ് രാജിവെച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: ഹൈക്കോടതിയില് ദേവസ്വം കേസുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പുതുതായി നിയമിച്ച സ്പെഷല് ഗവണ്മെന്റ് പ്ലീഡര് അഡ്വ. കെ.ബി. പ്രദീപ് രാജിവെച്ചു. നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ-നിയമ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
ശബരിമല ശ്രീകോവിൽ സ്വർണ്ണം പൂശുന്ന ജോലി കരാറെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഉയർന്ന സ്വർണ്ണക്കവർച്ചാ കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരികയും ചെയ്ത ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്' എന്ന കമ്പനിയുടെ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു കെ.ബി. പ്രദീപ്. ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മുൻപ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായ അഭിഭാഷകനെത്തന്നെ ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പ്ലീഡറായി നിയമിച്ചതാണ് വൻ വിവാദത്തിന് വഴിതുറന്നത്.
പ്രതിഭാഗം വക്കീലിനെ കേസ് നടത്തുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്ലീഡറാക്കുന്നത് ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണെന്ന് കാണിച്ച് മുൻ മന്ത്രിമാരായ പി. രാജീവും വി.എൻ. വാസവനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ, കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും (SIT) ഈ നിയമനത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രേഖകൾ പ്രതികൾക്ക് ചോരാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നായിരുന്നു എസ്.ഐ.ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നിയമനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, വിവാദം സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് പ്രദീപിനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി കൂടുതൽ ചർച്ചയാകാനാണ് സാധ്യത.