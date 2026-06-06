പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ ബന്ധു നിയമനം; കെപിസിസി യോഗത്തിൽ സണ്ണി ജോസഫിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം

By  Metro Desk Updated: Jun 6, 2026, 13:13 IST
Beny Suny

തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റുമായ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ ബന്ധുവിനെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെപിസിസി യോഗത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനം. സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് ബെന്നി തോമസിനെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി (APS) നിയമിച്ചതാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വലിയ അതൃപ്തിക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചത്.

​പാർട്ടി ഭാരവാഹികളായ നിരവധി പേരുടെ അപേക്ഷകൾ മറികടന്നാണ് ഈ നിയമനം നടത്തിയതെന്നാണ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപം. മുൻപ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തുണ്ടായ ബന്ധുനിയമനങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചില നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

​എന്നാൽ, ബെന്നി തോമസിന്റെ ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും സംഘടനാരംഗത്തെ പരിചയസമ്പത്തും കണക്കിലെടുത്താണ് നിയമനം നടത്തിയതെന്നാണ് മന്ത്രിയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ബെന്നി തോമസ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ചീഫ് ഏജന്റായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതയും പ്രവർത്തനപരിചയവും ഓഫീസിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് സഹായകരമാകുമെന്നും, വിവാദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നുമാണ് അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം. എങ്കിലും പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന ഈ വിമർശനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കും.

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