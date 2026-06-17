ബോഡി ബിൽഡർമാരുടെ നിയമനം; ഷിനു ചൊവ്വയുടെ എസ്.ഐ പരിശീലനം തടഞ്ഞു: ആഭ്യന്തര മന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് തേടി
തിരുവനന്തപുരം: ബോഡി ബിൽഡർ ഷിനു ചൊവ്വയുടെ പൊലീസിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എസ്.ഐ) പരിശീലനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തടഞ്ഞു. നിയമനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളോ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയോട് (ഡി.ജി.പി) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം.
ശരീരസൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികളായ ഷിനു ചൊവ്വയ്ക്കും ചിത്തരേഷ് നടേശനും കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് പൊലീസിൽ നിയമനം നൽകാൻ ഉത്തരവായത്. എന്നാൽ, ഇവർക്ക് സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട വഴി നിയമനം നൽകുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കാണിച്ച് നേരത്തെ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. കായികക്ഷമത പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും ഇവർക്കായി വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകിയതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. തുടർന്ന് നടന്ന മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിൽ ചിത്തരേഷ് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായിരുന്നു.
സി.പി.എം നേതൃത്വവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഇവർക്ക് പൊലീസിൽ നിയമനം നൽകുന്നതിനെ മുൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ എതിർപ്പുകൾ മറികടന്നുകൊണ്ട്, മുൻ സർക്കാർ നൽകിയ നിർദേശപ്രകാരം നിലവിലെ ഡി.ജി.പി റവാഡാ ചന്ദ്രശേഖറാണ് ഷിനുവിന് നിയമനം നൽകിയത്.
ഷിനു ചൊവ്വയുടെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദിവസമാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഡി.ജി.പി സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഷിനുവിന്റെ നിയമനം സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കിയേക്കും.