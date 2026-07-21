വഖഫിലെ അമുസ്ലിം നിയമനം; സുപ്രീം കോടതി വിധി വരട്ടെ, അപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാം: മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദീൻ
തിരുവനന്തപുരം: വഖഫ് ബോർഡിലെ അമുസ്ലിം നിയമനം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വന്ന ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് വഖഫ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദീൻ വ്യക്തമാക്കി. വിഷയം നിലവിൽ പരമോന്നത കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതിനാൽ വിധി വന്നതിന് ശേഷം വ്യക്തമായ നിലപാട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
വഖഫ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതി താത്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപ്പീലുകൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ സജീവ പരിഗണനയിലാണ്. ബോർഡിൽ അമുസ്ലിം പ്രതിനിധികളെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങളും കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിവിധിയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് വിധിക്ക് ശേഷം ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്താമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയത്.
വഖഫ് ബോർഡിലെ നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രതികരണം.