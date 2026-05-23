വിഷു ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലി നീങ്ങളാണോ; ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി രൂപ VB 135452 എന്ന നമ്പറിന്

By  Metro Desk May 23, 2026, 14:23 IST
തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ വിഷു ബമ്പർ (BR-109) ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിനർഹമായ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പുറത്തുവിട്ടു. കോടിക്കിലുക്കവുമായി എത്തിയ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി രൂപ VB 135452 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രീതിയുള്ള ഈ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

​300 രൂപ വിലയുള്ള വിഷു ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ അച്ചടിച്ച 45 ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകളും പൂർണ്ണമായും വിറ്റുപോയിരുന്നു. ഇതിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞത്.

മറ്റു പ്രധാന സമ്മാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

  • രണ്ടാം സമ്മാനം (1 കോടി രൂപ വീതം 6 പേർക്ക്): VA 616453, VC 348224, VE 649598, VB 327020, VD 252972, VG 367998 (മറ്റ് പരമ്പരകളിൽ)
  • സമാശ്വാസ സമ്മാനം (1 ലക്ഷം രൂപ): ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച നമ്പരുള്ള മറ്റ് പരമ്പരകളിലെ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് (VA, VC, VD, VE, VG 135452)
  • മൂന്നാം സമ്മാനം: 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം 6 പേർക്ക്.

​ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ www.lotteryagent.kerala.gov.in, result.keralalotteries.com എന്നിവയിലൂടെ പൂർണ്ണമായ ഫലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. സമ്മാനാർഹർ തങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലവുമായി ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 30 ശതമാനം നികുതിയും ഏജന്റ് കമ്മീഷനും കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 8.4 കോടിയോളം രൂപയാകും ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ഭാഗ്യശാലിക്ക് കൈകളിൽ ലഭിക്കുക. 90 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കുകളിലോ ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

