വിഴിഞ്ഞത്ത് ബാറില് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ വാക്കുതര്ക്കം; ഇടപെട്ട യുവാവിനെ റോഡിലിട്ട് മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്ത് യുവാവിനെ മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ബാറില് വെച്ചുണ്ടായ തര്ക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കൊലപാതകം. തിരുവല്ലം വണ്ടിത്തടം സ്വദേശിയായ സുമൻ (38)ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. അക്രമത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ടറിന് ലഭിച്ചു. ബാറില് രണ്ട് സഹോദരങ്ങള് തമ്മില് വാക്കുതര്ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സുമന് ഇടപെടുകയായിരുന്നു.
ഒടുവില് സഹോദരങ്ങള് ചേര്ന്ന് സുമനെ മര്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറില് വെച്ചും പിന്നീട് റോഡില് വെച്ചുമാണ് യുവാക്കൾ മർദിക്കുന്നത്. അവശ നിലയിലായ സുമനെ റോഡില് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവര് കടന്നുകളഞ്ഞു.
ഇതിനിടെ അതുവഴി വന്ന കാര് യാത്രികന് സുമനെ വിഴിഞ്ഞം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ബാറില് ഉള്ളവര് നോക്കിനില്ക്കെയായിരുന്നു അക്രമം. ഇടിച്ചും തൊഴിച്ചുമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില് രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സഹോദരങ്ങളായ അച്ചു, അനന്തു എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.