അര്ജുന് ആയങ്കിയുടെ വെല്ലുവിളി; ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാന് പോകുന്നതെന്ന് കാണാം: പ്രതികരിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല
പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച അര്ജുന് ആയങ്കിക്ക് മറുപടിയുമായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഒളിവിലുള്ള തന്നെ പിടിക്കാന് പറ്റുമെങ്കില് പിടിക്ക് എന്ന അര്ജുന്റെ വെല്ലുവിളിക്ക് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാന് പോകുന്നതെന്ന് കാണാമെന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി. നിരവധി ക്രിമിനല് കേസുകളില് പ്രതിയായ അര്ജുന് ആയങ്കി മുമ്പും പൊലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒളിവിലിരുന്ന് പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് ഊന്നുകല് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.
അര്ജുന് ആയങ്കിയുടെ ഭീഷണിക്ക് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മറുപടി നല്കിയത്. ഒളിവിലുള്ള തന്നെ പിടിക്കാന് പറ്റുമെങ്കില് പിടിക്കു എന്നായിരുന്നു അര്ജുന് ആയങ്കിയുടെ വെല്ലുവിളി. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം തള്ളിയപ്പോള് കീഴടങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അല്ലാതെ പിടിച്ചെ മതിയാവു എങ്കില് പിടിക്ക്. ഇനി ജാമ്യം എടുത്തിട്ടേ വരു എന്നും പറ്റുമെങ്കില് പിടിക്കാനും അര്ജുന് ആയങ്കി വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് അര്ജുന് ആയങ്കിയുടെ വെല്ലുവിളി. കള്ളക്കേസില് കുടുക്കിയ കോതമംഗലം സിഐക്ക് പണി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സന്ദേശത്തില് അര്ജുന് ആയങ്കി പറയുന്നു. ഭീഷണി ശ്രദ്ധയില് പെട്ടെന്നും പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നിരവധി ക്രിമിനല് കേസുകളില് പ്രതികളായ അര്ജുന് ആയങ്കിയെയും സംഘത്തേയും കോതമംഗലം പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ മെയ് 3 ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. റിസോര്ട്ടില് പാര്ട്ടി നടത്തി കൂറ്റകൃത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ആയങ്കി സംഘം മെയ് 3 ന് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അര്ജുന് ആയങ്കി കോതമംഗലം സി ഐക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വഴി പരസ്യ ഭീഷണിയും അധിക്ഷേപവും നടത്തിയത്.