അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ വെല്ലുവിളി പോസ്റ്റുകൾ: പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചതായി മൊഴി

By  Metro Desk Aug 12, 2026, 09:46 IST
ആയങ്കി

കൊച്ചി: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വിവാദപരമായ വെല്ലുവിളി പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടത് താൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുൻ ആയങ്കി പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. സ്വന്തം സിം കാർഡിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ, പോസ്റ്റുകൾ ഇടാനായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൗജന്യ വൈഫൈ (Wi-Fi) ശൃംഖലകളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു.

​കേസിലെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവെയാണ് നിർണായകമായ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സൈബർ പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാനും പോസ്റ്റിന്റെ ഉറവിടം (IP Address) കണ്ടെത്തുന്നത് തടയാനുമാണ് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈഫൈ സംവിധാനം മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഇയാൾ വ്യക്തമാക്കി.

​സംഭവത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും അർജുൻ ആയങ്കി ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും അന്വേഷണസംഘം അറിയിച്ചു.

എഫ്ബി അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മറ്റാരെയും ഏല്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു‍മാണ് ആയങ്കിയുടെ മൊഴി. ഇതേ തു‍ടർന്ന് ഐ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. അതേസമയം ആയെങ്കിക്കെതിരെ കാപ്പ ചുമത്താൻ കേസ് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്ക് വളപട്ടണം എസ്എച്ച്ഒ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ കളക്ടർക്ക് കൈമാറും.

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