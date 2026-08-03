ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വധശ്രമക്കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ല; 9 പ്രതികൾക്ക് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി
കൊച്ചി: എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒൻപത് പ്രതികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ വധശ്രമക്കേസ് (ബിഎൻഎസ് 109 / ഐപിസി 307) നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതി നടപടി.
കേസിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെയും മറ്റും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും, കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് കൊലപാതകശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയതെന്നുമുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം കോടതി പരിഗണിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ: കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തുകയുടെ ആൾജാമ്യവും ബോണ്ടും ഹാജരാക്കണം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഹാജരാകണം.
കോടതി നിരീക്ഷണം: ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നതിനപ്പുറം അപായപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകൾ വധശ്രമക്കുറ്റം ചുമത്താൻ നിലവിലില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തി.
പശ്ചാത്തലം: കേസിൽ മാസങ്ങളായി റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്ന പ്രതികളാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കീഴ്കോടതികൾ മുൻപ് ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു.