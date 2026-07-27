തൃക്കാക്കരയിൽ നടുറോഡിൽ യുവാക്കൾക്ക് അതിക്രമം: മുഖ്യപ്രതികൾ പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽ
Jul 27, 2026, 14:59 IST
തൃക്കാക്കര: നടുറോഡിൽ വെച്ച് യുവാക്കളെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഗുണ്ടാസംഘത്തിലെ പ്രധാനികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൃക്കാക്കര പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഊർജിത തിരച്ചിലിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. തൃക്കാക്കരയിലെ പ്രധാന റോഡിൽ വെച്ച് വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഗുണ്ടാസംഘം യുവാക്കളെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മർദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ പൊലീസ് വിഷയത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പ്രദേശവാസികളുടെ മൊഴിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അക്രമികൾ പിടിയിലായത്. പിടിയിലായവർ മുൻപും സമാനമായ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റു പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.