കേരള ഗവണ്മെന്റിന് എല്ലാ വിധ പിന്തുണയും ഉറപ്പുനല്കുന്നു; ആശംസകള് അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
May 18, 2026, 14:28 IST
വി ഡി സതീശന് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ആശംസകള് അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പുനല്കി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമാണ് പോസ്റ്റുകള് പങ്കുവച്ചത്.
കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത വി ഡി സതീശന് ജിക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തിന് എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് സഫലീകരിക്കുന്നതിനായി, പുതുതായി രൂപീകൃതമായ കേരള ഗവണ്മെന്റിന് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് എല്ലാ വിധ പിന്തുണയും ഉറപ്പുനല്കുന്നു – എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചത്.