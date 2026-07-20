തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യർ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെത്തി
തിരുവനന്തപുരം: ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഉയർന്നുവന്ന വിവാദങ്ങൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെത്തി.
നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയില്ലെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പാർട്ടിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. തുടർന്ന് കെ.പി.സി.സി നേതൃത്വം ഇടപെടുകയും മുഖ്യമന്ത്രി അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം അനുവദിക്കുകയുമായിരുന്നു.
സർക്കാരിന്റെ പ്ലീഡർ നിയമനങ്ങളിലുള്ള കെ.എസ്.യുവിന്റെ വിയോജിപ്പും ആശങ്കകളും അലോഷ്യസ് സേവ്യർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയത ഒഴിവാക്കാനും വിഷയം ആഭ്യന്തരമായി പരിഹരിക്കാനുമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്.