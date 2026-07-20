തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യർ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെത്തി

By  Metro Desk Jul 20, 2026, 15:34 IST
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഉയർന്നുവന്ന വിവാദങ്ങൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെത്തി.

​നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയില്ലെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പാർട്ടിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. തുടർന്ന് കെ.പി.സി.സി നേതൃത്വം ഇടപെടുകയും മുഖ്യമന്ത്രി അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം അനുവദിക്കുകയുമായിരുന്നു.

​സർക്കാരിന്റെ പ്ലീഡർ നിയമനങ്ങളിലുള്ള കെ.എസ്.യുവിന്റെ വിയോജിപ്പും ആശങ്കകളും അലോഷ്യസ് സേവ്യർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയത ഒഴിവാക്കാനും വിഷയം ആഭ്യന്തരമായി പരിഹരിക്കാനുമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്.

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