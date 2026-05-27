ഇ​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം; ഏ​ഴ് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

By  Metro Desk May 27, 2026, 19:31 IST
House Raid

തിരുവനന്തപുരം: ഇ​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ‌ഏ​ഴ് പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ആ​റ് പ്ര​തി​ക​ളെ സി​പി​എം പോ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി.

ഇ​ഡി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍​ന്ന് സി​റ്റി പ‌ോ​ലീ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ര്‍ കെ. ​കാ​ര്‍​ത്തി​ക്കി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ പ്ര​തി​ക​ള്‍ പാ​ള​യം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സി​ല്‍ അ​ഭ​യം തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

തു​ട​ര്‍​ന്ന് വ​ന്‍ പോ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ ത​മ്പ​ടി​ച്ചു. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ മു​തി​ര്‍​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി. ​ജോ​യ്, വി. ​ശി​വ​ന്‍​കു​ട്ടി, ജോ​ണ്‍ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം​പി, വി.​കെ. പ്ര​ശാ​ന്ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​ലി​ല്‍ ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നേ​താ​ക്ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഈ ​സ​മ​യം പ​ത്ത് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലീ​സ് സി​പി​എം നേ​താ​ക്ക​ള്‍​ക്ക് കൈ​മാ​റി. പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി പാ​ര്‍​ട്ടി ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​മെ​ന്നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ഡി​ജി​പി​യു​ടെ നി​ര്‍​ദേ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നും പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

പോ​ലീ​സി​നെ പാ​ര്‍​ട്ടി ഓ​ഫീ​സി​ല്‍ ക​യ​റാ​ന്‍ സ​മ്മ​തി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് വി. ​ശി​വ​ന്‍​കു​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഉ​റ​ച്ചു നി​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഡി​വൈ​എ​ഫ്‌​ഐ നേ​മം ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത്.

ബേ​ക്ക​റി ജം​ഗ്ഷ​നി​ല്‍​വ​ച്ചാ​ണ് ശ്രീ​ജി​ത്തി​നെ പോ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. മ്യൂ​സി​യം പോ​ലീ​സി​ന്‍റേ​താ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി.

