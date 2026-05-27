ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ ആക്രമണം; ഏഴ് പേർ അറസ്റ്റിൽ
തിരുവനന്തപുരം: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഏഴ് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ. ആറ് പ്രതികളെ സിപിഎം പോലീസിന് കൈമാറി.
ഇഡി വാഹനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര് കെ. കാര്ത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തില് അറസ്റ്റ് നടപടികള് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രതികള് പാളയം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസില് അഭയം തേടുകയായിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് വന് പോലീസ് സന്നാഹം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നില് തമ്പടിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളായ വി. ജോയ്, വി. ശിവന്കുട്ടി, ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് എംപി, വി.കെ. പ്രശാന്ത് അടക്കമുള്ളവര് സ്ഥലത്തെത്തി.
പ്രതികള് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീലില് ഇല്ലെന്നായിരുന്നു നേതാക്കള് പറഞ്ഞത്. ഈ സമയം പത്ത് പ്രതികളുടെ ചിത്രങ്ങള് പോലീസ് സിപിഎം നേതാക്കള്ക്ക് കൈമാറി. പ്രതികളെ പിടികൂടാനായി പാര്ട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് കയറുമെന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കാന് ഡിജിപിയുടെ നിര്ദേശമുണ്ടെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
പോലീസിനെ പാര്ട്ടി ഓഫീസില് കയറാന് സമ്മതിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് വി. ശിവന്കുട്ടി സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന നിലപാടില് പൊലീസ് ഉറച്ചു നിന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ നേമം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത്.
ബേക്കറി ജംഗ്ഷനില്വച്ചാണ് ശ്രീജിത്തിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മ്യൂസിയം പോലീസിന്റേതായിരുന്നു നടപടി.