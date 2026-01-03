മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത സമയം പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ബന്ധു പിടിയിൽ

By MJ DeskJan 3, 2026, 15:02 IST
Police

വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബന്ധു പിടിയിൽ. പീഡനശ്രമം ചെറുത്ത പെൺകുട്ടി ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബേക്കൽ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം

മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് ബന്ധു എത്തിയതും കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും. ഇതോടെ പെൺകുട്ടി നിലവിളിച്ച് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു

നിലവിളി കേട്ട അയൽവാസികളാണ് പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത്. മാതാപിതാക്കൾ എത്തിയ ശേഷം പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ബന്ധുവിനെ പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like