വാഹനാപകടം; മുൻ ദേവികുളം മുൻ എംഎൽഎ എ.കെ. മണിക്ക് പരുക്ക്

By  Metro Desk May 18, 2026, 09:53 IST
ACC

പത്തനംതിട്ട: വാഹനാപകടത്തിൽ മുൻ ദേവികുളം എംഎൽഎ എ.കെ. മണിക്ക് പരുക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് എ.കെ. മണി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ‍്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് എസ് വിജയകുമാർ, ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ രാജാ റാം, ഡ്രൈവർ എന്നിവർക്കും അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ സ്വകാര‍്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പുനലൂർ- മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിലെ കോന്നി എലിയറക്കലിന് സമീപത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like