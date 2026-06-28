അയോധ്യ സംഭാവനാതട്ടിപ്പ് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തനിനിറം കാണിക്കുന്നു; പ്രതികരിക്കാൻ മോദി ബാധ്യസ്ഥൻ: പിണറായി വിജയൻ

By  Metro Desk Jun 28, 2026, 15:23 IST
Pina Modi

തിരുവനന്തപുരം: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സംഘപരിവാറിനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അയോധ്യ സംഭാവനാതട്ടിപ്പ് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച ഈ സംഭവത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​ഭക്തിയെയും വിശ്വാസത്തെയും രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്കായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് സംഘപരിവാർ ശൈലി. അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് അയോധ്യയിലെ ഭൂമി ഇടപാടുകളിലും ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിലും പുറത്തുവരുന്ന അഴിമതിക്കഥകൾ. തീർത്ഥാടകരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിനിയോഗത്തിൽ വലിയ സുതാര്യതക്കുറവുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

​"ആത്മീയതയെയും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും കേവലം ഒരു ബിസിനസ്സ് ചരക്കാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും അധികാരം നിലനിർത്താനും മതം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, അതേ മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കോടികളുടെ തട്ടിപ്പിന് ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയണം."

പിണറായി വിജയൻ

​വിശ്വാസികളുടെ വികാരങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പണം തട്ടുന്ന ഇത്തരം മാഫിയാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ളവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ നിശബ്ദത വെടിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ്.

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